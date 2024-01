Aurora Ramazzotti, figlia della celebre coppia Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si è recentemente raccontata in un’intervista al settimanale Gente, condividendo i suoi piani futuri, tra cui l’arrivo di un altro figlio e le nozze con il compagno Goffredo Cerza.

L’intenzione di allargare la famiglia

La giovane mamma, che ha dato alla luce Cesare lo scorso marzo, ha annunciato con gioia l’intenzione di allargare la famiglia. Nonostante il suo desiderio di non far trascorrere troppo tempo tra i figli, sottolinea che tutto dipenderà dalle decisioni condivise con il suo compagno. Goffredo, però, sembra optare per un approccio più cauto, citando ragioni pratiche come le spese aggiuntive per una casa e un’auto più grandi in caso di un secondo bambino. Ha indicato un intervallo di tempo dai tre ai cinque anni come periodo ideale per considerare l’arrivo del secondo figlio.

Posticipare le nozze

Sul fronte matrimonio, Aurora ha espresso la volontà di posticipare il passo delle nozze, mettendo al primo posto il desiderio di ampliare la famiglia: “Prima il secondo figlio, poi parliamo di matrimonio. Un bambino sta già a significare che si è legati per sempre”. Nell’intervista, Aurora ha anche condiviso l’esperienza della gravidanza, sottolineando di aver preso peso senza preoccupazioni, concentrando l’attenzione soprattutto sulla salute e il benessere del figlio.