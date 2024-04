Continuano le polemiche che girano attorno all’Isola dei Famosi. Francesco Benigno, ex concorrente del reality show, ha fatto delle nuove rivelazioni. Scopriamo che cosa ha detto.

Francesco Benigno è tornato sui social dove ha fatto delle ulteriori rivelazioni rispetto alla sua esperienza all’Isola dei Famosi. L’ex naufrago ha pubblicato un video con quella che ha definito la prima prova.

Sono stato trattato come un carcerato … Fuori dalla camera c’era un uomo della produzione sempre presente che mi impediva di uscire e muovermi a cui poi ho regalato anche 40 euro perché povero e innocente. Non lo dico per vantarmi ma lì 40 euro sono soldi, infatti il giorno dopo, è tornato a ringraziarmi perché si era potuto comprare un pantalone bianco che desiderava da tempo.

Ha spiegato Benigno ai followers.

Nel video pubblicato Benigno afferma:

Io esco dalla camera e chi mi ritrovo? Una persona della produzione che mi sorveglia come se fossi in galera e non posso uscire da qui se non con qualcuno che mi segue e mi rende la vita difficile.