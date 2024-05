Francesco Benigno è tornato a scagliarsi contro l’Isola dei Famosi. Questa volta, però, ha tirato in ballo Vladimir Luxuria attaccandola perché transgender. Una caduta di stile, che i fan più intelligenti hanno condannato.

Francesco Benigno contro l’Isola dei Famosi e Vladimir

Tramite il suo profilo Facebook, Francesco Benigno è tornato a scagliarsi contro L’Isola dei Famosi. Questa volta, l’attore siciliano ha tirato in ballo l’essere transgender di Vladimir Luxuria, ridicolizzandola senza motivo. Fortunatamente, i fan più intelligenti si sono dissociati dalle sue parole.

Le parole di Francesco Benigno

A didascalia di una foto che ritrae Vladimir in costume da bagno, Francesco Benigno ha scritto:

“Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera, e dopo averci fatto due co*lioni a dirci che la Bruganelli era andata in Honduras, anche questa notizia falsa, per salvare gli ascolti Vladimiro Guadagno ha deciso di andare lui sull’Isola. Speriamo che questa volta sia vero,, ragazzi siete pregati di non offendere grazie”.

Le critiche dei fan a Francesco Benigno

Più che un attacco all’Isola dei Famosi, le parole di Benigno sono un affondo a Vladimir. Quasi tutti i fan, fortunatamente, lo hanno duramente criticato. Tra i commenti al post si legge: “Ti stimo, sei un ottimo attore al mio punto di vista, ma questo post è letteralmente una caduta di stile da parte tua, non è corretto ridicolizzare così una persona transgender, io mi dissocio letteralmente da questo post, i legali faranno chiarezza ma ti prego non ti ridicolizzare così, non te lo meriti e agli occhi della gente passi per quello che non sei perché il tuo messaggio potrebbe passare per sbagliato“, oppure “Fai pace con te stesso. Sei così arrabbiato che quando fingi di essere calmo , nonostante tu sia un attore, ti esce il fumo dalle orecchie. Schernire in questo modo una persona è di una pochezza inaudita“.