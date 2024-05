Nella puntata di Affari Tuoi, andata in onda lunedì 27 maggio, con la conduzione di Amadeus, la coppia formata dai coniugi Alessia e Paolo ha tentato di vincere una congrua somma di denaro sfidando il Dottore e i suoi giochi psicologici. Alessia ha vissuto una partita difficile fin dall’inizio, culminata in un finale amaro che ha suscitato diverse polemiche sui social. Scopriamo insieme cosa è successo durante questa puntata, una delle ultime della stagione.

Affari tuoi: l’esperienza di Alessia e Paolo

La partita di Alessia e Paolo è stata un susseguirsi di alti e bassi. Nei primi sei tiri, la coppia ha perso somme ingenti come 100mila, 200mila e 75mila euro. Nonostante l’andamento sfavorevole del gioco, quando il Dottore ha offerto 21mila euro, Alessia ha deciso di rifiutare per continuare a giocare. Purtroppo, subito dopo, lei e il marito hanno scoperto un altro pacco rosso dal valore di 20mila euro.

Un finale deludente

Per fortuna, sono riusciti anche a eliminare alcuni pacchi blu di valore irrisorio. Tuttavia, hanno rifiutato sia il cambio del pacco che l’offerta più alta della serata, pari a 29mila euro. Alla fine, dopo altre peripezie, la coppia è tornata a casa a mani vuote, in quanto hanno scelto il pacco 8 in cui c’erano solo 20 euro, mentre nell’altro 15.000 euro.

Amadeus consola la coppia

Alessia e Paolo, con grande delusione, hanno tritato ben tre volte l’assegno da 29.000 euro, rendendosi conto che il Dottore voleva aiutarli. Paolo ha dichiarato: “Io sono fortunato in amore”. A quel punto Amadeus ha risposto scherzosamente: “Non c’è dubbio. La partita ci spinge a pensare che voi siate molto innamorati, perché il gioco non è andato”.

Le polemiche su Paolo

Come spesso accade, neanche in questo caso sono mancate polemiche sui social, soprattutto nei confronti di Paolo, “reo”, secondo alcuni utenti, di aver influenzato Alessia nelle sue scelte. Tra i vari commenti contro l’uomo, c’è il seguente: “Lei voleva cambiare pacco ma lui no perché 8 è il loro amore infinito. A me, per quel poco che ho visto, sembra un amore soffocante da parte di lui. Vuole controllare e decidere. Scappa finché sei in tempo” oppure: “Oggi ho visto solo la fine e in pochi minuti il marito mi ha sfracellato i m****i” e ancora “L’ego del marito è delle stesse dimensioni del suo naso“.