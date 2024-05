Il nome di Stefano De Martino sembrava essere uno dei più caldi per la successione di Amadeus al Festival di Sanremo ma, come tutti sappiamo, alla fine il prescelto per qeusto importantissimo ruolo è stato Carlo Conti. Il ballerino, però, non resta con le mani vuote e, anzi, avrebbe già firmato un ricchissimo rinnovo di contratto con la Rai.

Stefano De Martino rinnova con la Rai: il contratto

Secondo quanto appreso, infatti, Stefano De Martino avrebbe trovato un accordo per altri 4 anni di contratto con la Rai. I vertici della rete televisiva vedono nel ballerino una figura sulla quale puntare con certezza per il presente, ma su cui fare grosso affidamento anche nei prossimi anni. Soprattutto per questo motivo, dalle indiscrezioni che sono uscite ultimamente, pare che De Martino possa già affacciarsi adesso alla conduzione di un importante programma Rai.

Stefano De Martino rinnova con la Rai: il programma

Stiamo parlando di Affari Tuoi, un altro dei programmi a cui Amadeus, il Re Mida della Rai degli ultimi anni, ha ridato lustro recentemente. Le voci non sono ancora state confermate, ma pare che il nuovo volto di Affari Tuoi sarà proprio l’ex di Amici. E per il futuro si vedrà.. dopo il biennio Carlo Conti per Sanremo potrebbe toccare proprio a lui.