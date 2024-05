Carlo Conti commenta l'ingaggio per il Festival di Sanremo: "Pieraccioni e Panariello non ci saranno".

E’ ufficiale: Carlo Conti è il nuovo conduttore del Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato nel corso dell’edizione delle 8 del Tg1. Il presentatore toscano, che sarà al timone della kermesse musicale per due edizioni, ha rotto il silenzio.

Carlo Conti è il nuovo conduttore del Festival di Sanremo

A prendere il posto di Amadeus al Festival di Sanremo sarà Carlo Conti. L’annuncio è arrivato dai vertici Rai, che hanno deciso di rendere pubblica la notizia durante l’edizione delle 8 del Tg1. Poco dopo è arrivato anche un comunicato ufficiale, che svela la durata dell’ingaggio: fino al 2026. Si legge:

“Come annunciato al Tg1 sarà Carlo Conti il nuovo Direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, della Canzone Italiana. Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Per i prossimi due anni Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune ligure. Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno, ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2014 al 2016, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per una kermesse con tante sorprese e novità”.

Le prime parole di Carlo Conti su Sanremo 2025

Carlo Conti ha già condotto il Festival di Sanremo per tre edizioni consecutive, dal 2014 al 2016. Considerando che sa benissimo come funziona la kermesse musicale, immaginiamo che sarà in grado di non far rimpiangere Amadeus ai telespettatori. Il presentatore ha così commentato il suo ingaggio:

“È già iniziato il tamtam. Avete lanciato questa notizia e mi sta squillando continuamente il telefono. Mi fa molto piacere. (…) Portare avanti il lavoro fatto, che è stato poi proseguito dalle due edizioni di Claudio Baglioni e dalle cinque grandissime di Amadeus. Quindi la musica come sempre protagonista. La musica attuale e che piace.

Sanremo 2025: Pieraccioni e Panariello non ci saranno

Da un punto di vista artistico, Conti ha intenzione di portare avanti il lavoro dei suoi predecessori, quindi punterà sulla “musica attuale“. Per quanto riguarda l’intrattenimento, invece, ha già rivelato che i grandi amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello non ci saranno. Carlo ha dichiarato scherzosamente: “Facciamo troppe cose insieme, quasi non li sopporto più”.