Carlo Conti, brutte notizie in arrivo: “Questa non ci voleva proprio”

Brutta notizia per Carlo Conti. Il famoso presentatore Rai sta affrontando un problema di share decisamente significativo. Il conduttore toscano è uno dei nomi in lista per la prossima conduzione di Sanremo, ma ora deve fare i conti con questo problema. Molti pensano che questo problema di ascolti tv potrebbe non metterlo in buona luce di fronte alla decisione di chi dovrà essere al timone della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il sabato sera è una guerra aperta tra Mediaset e Rai. Le due reti si sfidano con grande determinazione per portarsi a casa la vittoria nella gara dello share, ma contro Maria De Filippi sembra essere proprio una guerra persa in partenza.

Problemi di share per Carlo Conti

Maria De Filippi è una regina indiscussa della televisione e continua ad ottenere grandi risultati con le sue trasmissioni televisive, tra le più amate dal pubblico. Questa settimana la semifinale di Amici di Maria De Filippi è andata in onda domenica 12 maggio, a differenza delle altre settimane in cui va in onda al sabato sera. Gli ascolti in particolare del 4 maggio, serata in cui è andato in onda l’ultimo appuntamento con I Migliori Anni, condotto da Carlo Conti, hanno fatto scattare l’allarme. Durante quella serata Carlo Conti ha convinto solo 2.894.000 spettatori, con uno share del 18,01%, mentre Maria De Filippi ha conquistato 3.697.000 spettatori, con uno share del 25,40%. I problemi di share sono evidenti e questo potrebbe allontanare Carlo Conti dalla conduzione del Festival di Sanremo.