Se in un primo momento Carlo Conti aveva declinato l’ipotesi di condurre il Festival di Sanremo 2025, ora sembra decisamente aperto ad un suo ritorno sul palco.

Carlo Conti intervistato dal settimanale Chi ha dichiarato di essere disposto a valutare con la Rai e gli organizzatori della kermesse la sua partecipazione, sottolineando l’importanza di avere le energie e l’orecchio moderno per selezionare le canzoni, elemento fondamentale per il successo della manifestazione.

«Voglio fare un ragionamento chiaro e semplice. Se l’azienda mi dovesse chiedere di fare Sanremo, che sia oggi, fra un mese o fra tre anni, o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie e l’orecchio moderno per scegliere le canzoni, che sono la cosa più importante. Negli ultimi anni io, Baglioni e Amadeus abbiamo cercato di essere al passo con i tempi. Ma, se dovessi rifiutare, non lo direi mai, per una forma di rispetto verso chi lo farà, non vorrei che nessuno si sentisse una seconda scelta»