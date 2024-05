Carlo Conti è ufficialmente il nuovo conduttore del Festival di Sanremo e manterrà il timone almeno fino al 2026. A distanza di pochi giorni dall’annuncio, è già stato contattato da alcuni cantanti: ecco chi sono.

A prendere il posto di Amadeus al Festival di Sanremo è Carlo Conti. Il suo nome è stato ufficializzato nella prima mattinata del 22 maggio 2024. A distanza di poche ore dall’annuncio, alcuni cantanti l’hanno contattato, magari con la speranza di salire sul palco dell’Ariston dopo anni di latitanza.

Ad accorgersi dei messaggi arrivati all’annuncio dell’arrivo di Carlo Conti a Sanremo è stato Biccy. Si legge: “Fra i migliaia di commenti ne ho trovati dieci che sono stati lasciati da cantanti che, effettivamente, mancano dal Teatro Ariston da tempo e che sono in qualche modo a lui vicini“. Chi sono questi artisti? Alcuni nomi sono entusiasmanti, mentre altri un po’ meno:

“Ci sono Virginio (ex volto Tale e Quale Show, ultimo suo Sanremo: 2006); Pamela Prati (ex volto di Tale e Quale Show, ha già due canzoni pronte da inviare alla commissione); Fausto Leali (ultimo suo Sanremo in gara: 2009); Bianca Atzei (ex volto Tale e Quale Show, ultimo suo Sanremo: 2017); Nina Zilli (ultimo suo Sanremo: 2018); Marco Carta (ex volto di Tale e Quale Show, ultimo suo Sanremo: 2009); Antonino (ex volto Tale e Quale Show), Giulia Luzi (ex volto Tale e Quale Show, ultimo suo Sanremo: 2017); Lidia Schillaci (ex volto Tale e Quale Show) e Giusy Ferreri (ultimo suo Sanremo: 2022).