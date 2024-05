“I Conti tornano sempre” – già con questo messaggio lanciato via social da Roberto Sergio, l’amministratore delegato Rai, tantissime persone avevano capito che cosa stava per accadere. il Tg1 non ha fatto altro che rendere ufficiale una notizia che già era nell’aria: Carlo Conti sarà conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025.

Carlo Conti direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025: l’annuncio al Tg1

Così come era successo anche negli anni precedenti, è acnora una volta il Tg1 del mattino a lanciare la notizia bomba sul festival della canzone italiana. Erano ormai mesi, da quando Amadeus aveva fatto sapere di non voler restare alla guida di Sanremo per i suo sesto anno di fila, che i nomi sul successore si erano sprecati. Carlo Conti era sempre stato in prima linea, ma lo stesso conduttore televisivo aveva spento un po’ gli entusiasmi: “Non so se ho ancora l’orecchio musicale giusto” – aveva dichiarato. Ebbene, secondo i vertici Rai, Conti ha ancora eccome l’orecchio giusto, tanto che la decisione su chi dovrà svolgere il ruolo più importante del festival alla fine è caduta proprio su di lui.

Carlo Conti direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025: il paragone

“Il record di Amadeus? Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno” – aveva dichiarato ancora Carlo Conti, umilissimo. Adesso, però, dovrà davvero ‘fare i conti’ con un paragone che per forza verrà proposto, considerata l’estrema efficacia con cui il suo predecessore ha costruito i festival dell’ultimo lustro.