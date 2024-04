Gli anni di conduzione di Amadeus del festival di Sanremo sono ormai alle spalle, ma rimarranno nella storia della televisione italiana per i record costantemente aggiornati degli ascolti. Dopo l’addio del conduttore, approdato ufficialmente a Discovery, la Rai deve tutelarsi e per il prossimo festival ha pensato di ingaggiare un nome a sorpresa.

Mina alla conduzione di Sanremo: l’idea della Rai

Nome a sorpresa, sì, ma non del tutto inedito. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la Rai avrebbe contattato Mina per sostituire Amadeus come direttore di Sanremo nella prossima edizione. La cantante fu uno dei primi nomi sulla lista dei papali conduttori anche nel 2019, nell’era pre-Amadeus, ma alla fine non se ne era fatto più nulla. Mina sembrava anche poter accettare di buon grado l’incarico, chiedendo però di avere carta bianca sulle scelte artistiche.

Mina alla conduzione di Sanremo: gli scenari possibili

Adesso, dopo cinque anni di grandi successi, il festival ha l’obiettivo di mantenere la stessa linea e farlo senza Amadeus non è compito così semplice. Per questo, affidarsi ad una figura amata trasversalmente da tutti gli italiani come Mina potrebbe rivelarsi una scelta vincente. Le altre possibilità vagliate passano dai nomi di Carlo Conti, forse ad oggi il favorito numero uno, a quello di Paolo Bonolis.