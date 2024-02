La prima serata di Sanremo 2024 è stata un successo anche in termini di ascolti: ecco la percentuale di share

La sera del 6 febbraio 2024 è inziata ufficialmente la 74esima edizione del festival di Sanremo. Anche quest’anno, e per l’ultima volta, la conduzione è stata posta nelle sapienti mani di Amadeus che nell’ultimo quinquennio ha raggiunto dati notevoli dal punto di vista degli ascolti televisivi.

Sanremo, gli ascolti della prima serata del festival

E anche i dati sugli ascolti della prima serata del festival di Sanremo non hanno affatto deluso le aspettative. Il programma ha infatti avuto una media di ascolti di 10 milioni e 561mila telespettatori con il 65.1% di share totale. Era dall’edizione del 1995 che il festival non raggiungeva un risultato così buono in termini di share televisivo. Nello specifico, la prima parte della prima serata di Sanremo 2024 è stata vista, dalle 21.25 alle 23.31, da 15.075.000 telespettatori con il 64,3% di share. La seconda parte, dalle 23.34 all’1.59, ha ottenuto telespettatori 6.527.000 con il 66,9% di share. La prima serata del festival 2023 fece registrare una media spettatori leggermente più alta (10 milioni 758mila), ma lo share si era fermato al 62,5%.