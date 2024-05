Nel pomeriggio di oggi, 17 maggio, un vigile della polizia locale ha perso la vita in modo tragico. Stava mostrando la pistola a un’amica, quando è partito un colpo che gli è stato fatale. La tragedia è accaduta a Mortara, in provincia di Pavia.

Vigile della polizia locale morto a Mortara, Pavia

Un agente della polizia locale di soli 22 anni, ha perso la vita in modo tragico nel pomeriggio di oggi a Mortara, in provincia di Pavia.

Il ragazzo stava mostrando la pistola d’ordinanza a un’amica, quando improvvisamente è partito un colpo che lo ha colpito al petto.

Si presume che in quel momento l’arma fosse in mano dell’amica. I carabinieri indagano sull’esatta dinamica di quanto accaduto, un fatto gravissimo che non dovrebbe mai verificarsi, così come l’arma d’ordinanza di un agente non dovrebbe mai essere ceduta in mani altrui.

Vigile morto a Pavia: l’intervento dei soccorsi

Il vigile in questione si trovava in una villetta di Gropello Cairoli in Lomellina. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo voleva mostrare l’arma all’amica ma proprio quando gliel’ha ceduta, sarebbe partito il colpo per motivi ancora non chiari.

Subito è scattato l’allarme, intorno alle ore 16. Sul posto sono giunti i soccorritori con ambulanza e automedica, per trasportare d’urgenza il vigile all’ospedale San Matteo di Pavia, dove è morto alcune ore dopo.

Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma nonostante ciò non è stato possibile salvarlo.

Contemporaneamente, nella villetta dove è accaduto tutto, sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti e per dare il via alle indagini. Il primo punto da chiarire è se davvero quell’arma fosse quella di ordinanza dell’agente oppure no.