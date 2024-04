Una donna carabiniere di 24 anni ha deciso di togliersi la vita all’interno della Scuola allievi marescialli di Firenze, utilizzando la pistola d’ordinanza.

Carabiniere di 24 anni si suicida

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 aprile. La ragazza si è chiusa in un’aula e ha sparato il colpo fatale. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi e compagni di corso. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Indagano gli inquirenti

Al momento non sono ancora note le ragioni che hanno portato la 24enne a compiere un gesto tanto estremo. Come riportato dal Corriere, hanno raggiunto la Scuola allievi marescialli il sostituto procuratore, Giacomo Pestelli, e gli uomini dell’Arma del Nucleo Investigativo del Comando provinciale che dovranno cercare di fare luce sull’accaduto.

I drammatici precedenti

Quello avvenuto oggi non è il primo caso di suicidio che avviene all’interno del complesso. Sette anni fa un altro giovane allievo aveva tentato di togliersi la vita, morendo qualche giorno dopo. Secondo un drammatico report citato dalla rubrica Dataroom di Milena Gabanelli sul Corriere, nelle forze dell’ordine si verificherebbe un suicidio mediamente ogni sei giorni. I dati fanno riferimento all’Osservatorio permanente interforze sui suicidi tra gli appartenenti alle forze di polizia richiesto nel 2019 dal prefetto Franco Gabrielli.