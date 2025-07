“Eravamo insieme da 40 anni”. Grave lutto per Gianni Morandi, il dolore del cantante

Grave lutto per il cantante Gianni Morandi, che ha detto addio a una delle persone più importanti della sua vita.

Grave lutto per Gianni Morandi: il dolore del cantante

Giorno triste per Gianni Morandi e per la musica italiana, è morto infatti Luigi Zanoni, storico manager del cantante di Monghidoro e grande discografico. E’ stato lo stesso Morandi ad annunciare sui propri canali social la scomparsa di Zanoni, tanti sono stati i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono stretti attorno al cantante, in questo momento di forte dolore.

Luigi Zanoni è stato infatti il manager di Morandi per ben 40 anni.

Come abbiamo visto, è stato lo stesso Gianni Morandi sui social ad annunciare la morte del suo storico manager Luigi Zanoni. Ecco le sue parole: “Oggi non è stata una bella giornata, è venuta a mancare una persona per me molto cara, con cui ho collaborato per circa 40 anni. Ho condiviso con lui momenti di vita e lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive. Tutto l’ambiente musicale e dello spettacolo conosceva Luigi Zanoni e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore. Mi mancherà moltissimo. Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me.”