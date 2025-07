L’assessora alla famiglia e all’educazione digitale di Lecco, Alessandra Durante, si è dimessa dopo aver insultato un cittadino sui social utilizzando un falso profilo. Ecco quello che è successo.

Alessandra Durante, assessora alla famiglia e all’educazione digitale di Lecco, è finita al centro di uno scandalo.

La donna, infatti, ha utilizzato l‘account falso “Anonimo 582” per insultare un cittadino e difendere l’amministrazione comunale. Il cittadino in questione aveva segnalato la presenza di piastrelle malmesse sul percorso pedonale e aveva invitato l’amministrazione a intervenire. La Durante, col falso profilo, si è lasciata andare a insulti, come “scrive post solo per sentirsi di avere un senso“, “con polemiche di alunno di terza elementare.” Dopo essere stata smascherata, Alessandra Durante ha consegnato le dimissioni e si è scusata.

Lecco, le scuse dell’assessora digitale

Alessandra Durante ha presentato le dimissioni al proprio sindaco Mauro Gattinoni, di Centrosinistra e poi si è scusata per quanto accaduto: “è doveroso che io faccia scuse pubbliche nei confronti di un cittadino cui ho risposto in maniera molto prepotente e maleducata, scendendo anche nel personale e facendolo in anonimato all’interno di un gruppo Facebook sotto un post in cui veniva un intervento di manutenzione. Non porto nessuna giustificazione. Chiedo scusa anche a tutti i cittadini che da tempo lavorano con me, perché sono caduta esattamente in quei comportamenti che invece analizziamo come da limitare o da eliminare proprio dall’arena social.”