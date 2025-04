Il diritto di opposizione al trattamento dei dati

Gli utenti di Facebook e Instagram, così come i non utenti, hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali da parte di Meta per l’addestramento delle sue intelligenze artificiali. Questa opportunità è stata recentemente ribadita dal Garante Privacy, che ha sottolineato l’importanza di esercitare questo diritto entro la fine di maggio.

Coloro che non presenteranno opposizione vedranno i propri dati utilizzati per scopi di addestramento delle IA di Meta, il che solleva interrogativi sulla privacy e sulla gestione dei dati personali.

Informarsi e agire consapevolmente

Il Garante invita tutti gli utenti a informarsi sulle conseguenze dell’uso dei propri dati per l’addestramento delle intelligenze artificiali. È fondamentale che gli utenti comprendano i rischi e le implicazioni legate alla condivisione delle proprie informazioni personali. L’opposizione al trattamento dei dati non è solo un diritto, ma anche un modo per esercitare il controllo sulla propria privacy. Gli utenti possono utilizzare i moduli disponibili online per presentare la propria opposizione in modo semplice e diretto.

Minorenni e responsabilità genitoriale

Particolare attenzione è riservata ai dati pubblicati da utenti minorenni. Questi dati sono automaticamente esclusi dal trattamento per l’addestramento delle intelligenze artificiali di Meta. Tuttavia, è possibile che informazioni relative a minorenni possano essere presenti nei contenuti pubblicati da adulti. In tali casi, è fondamentale che i genitori valutino se esercitare il diritto di opposizione per proteggere i dati dei propri figli. La responsabilità genitoriale gioca un ruolo cruciale nella salvaguardia della privacy dei minorenni.

Collaborazione con le Autorità europee

Il Garante Privacy sta collaborando con altre autorità europee per garantire che il trattamento dei dati personali da parte di Meta sia conforme alle normative vigenti. L’attenzione è rivolta alla liceità delle pratiche adottate da Meta, all’effettività del diritto di opposizione e alla compatibilità tra le finalità originali del trattamento e il nuovo utilizzo dei dati. Le autorità hanno anche richiesto chiarimenti sull’uso delle immagini di utenti minorenni pubblicate da adulti, evidenziando l’importanza di una gestione responsabile dei dati.