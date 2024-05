Gigi D'Alessio di nuovo nonno: Ilaria D'Alessio aveva annunciato di essere in attesa del primo figlio lo scorso gennaio

Buone notizie per Gigi D’Alessio, è nato Joseluí: il primo nipotino maschio del cantante napoletano.

Gigi D’Alessio nonno del primo maschietto

Gigi D’Alessio è nonno per la quarta volta: dopo la nascita dell’ultimo nipote, Joseluí, bimbo della figlia Ilaria, è nonno anche di tre femminucce: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021), figlie del suo primogenito Claudio.

La figlia Ilaria D’Alessio è nata nel 1992 dal matrimonio di Gigi D’Alessio con Carmela Barbato, finito nel 2006.

L’annuncio della nascita di Joseluí sui social

«Un amore così non l’ho mai provato. Joseluí, mamma ti ama», ha scritto sui social Ilaria, annunciando che il figlio è nato lo scorso 15 maggio.

Solo lo scorso gennaio la figlia Ilaria aveva confessato di essere incinta per la prima volta con una foto del suo pancione.

“Vita della vita mia”, ha commentato Gigi D’Alessio, che presto diventerà papà per la sesta volta.

Novità musicali per Gigi D’Alessio

Nella stessa giornata in cui la figlia Ilaria ha annunciato il suo parto, arriva anche una novità musicale per Gigi D’Alessio.

In queste ultime ore, Sony Music Italy, ha annunciato la firma dell’accordo di acquisto del catalogo dell’artista, dal 2007 ad oggi, e il rinnovo per le sue prossime uscite alla vigilia del nuovo album “Fra”, previsto per il prossimo 24 maggio.