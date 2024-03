Il cantante napoletano, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha reso noto il sesso del nascituro.

Gigi D’Alessio di nuovo papà

Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito, già genitori di Francesco di 2 anni, metteranno presto al mono il secondo figlio. La lieta notizia era stata anticipata già durante il Festival di Sanremo, ma ora è ufficiale anche il sesso del futuro bebè. “A fare figli in questo paese siamo rimasti io e Mario Biondi” ha ironizzato l’artista, che sta per diventare padre per la sesta volta. Numeri comunque ancora lontani dai nove figli del collega.

Svelato il sesso del bambino

Il cantautore parteneopeo ha avuto tre figli con l’ex moglie Carmela Barbato e uno con l’ex fidanzata Anna Tatangelo. “Con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina” ha rivelato al giornale, spiegando che nelle prossime settimane sceglieranno anche il nome. La coppia ha fatto capire che ha festeggiato la scoperta del sesso in famiglia, senza organizzare festosi eventi. Entrambi sono infatti molto gelosi della propria privacy.

Nuovo album in arrivo

L’artista parla anche del suo nuovo progetto discografico: “Lo sto immaginando come un oggetto d’arte, saranno sedici brani divisi in due tempi” ha raccontato. Molto atteso anche il nuovo tour, “Gigi Palasport”, che prenderà il via il 13 novembre da Roma e toccherà moltissimi palazzetti in tutta le principale città italiane.