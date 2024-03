Gigi D'Alessio si candida per Sanremo 2025: "Accetto qualunque sfida"

Gigi D'Alessio si candida per Sanremo 2025: "Accetto qualunque sfida"

Gigi D'Alessio si candida per Sanremo 2025: entro giugno 2024 si saprà il nome del sostituto di Amadeus.

Gigi D’Alessio si è candidato per la conduzione del Festival di Sanremo 2025. Entro il mese di giugno 2024, i vertici Rai dovrebbero rendere pubblico il nome del nuovo direttore artistico e presentatore della kermesse musicale.

Gigi D’Alessio si candida per la conduzione di Sanremo 2025

Ormai sembra quasi certo: Amadeus non condurrà il Festival di Sanremo 2025. Chi prenderà il suo posto? Mentre Giancarlo Magalli ha ammesso che non accetterebbe mai il testimone perché il rischio flop è altissimo, Gigi D’Alessio si è candidato come erede di Sebastiani.

Gigi D’Alessio: se la musica chiama, lui risponde

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Gigi D’Alessio si è candidato per Sanremo 2025:

“Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida. Ma la prima cosa che farei sarebbe andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli, così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo”.

Gigi D’Alessio verso Sanremo: la Rai accetterà la sua candidatura?

Gigi ha candidamente ammesso che accetterebbe volentieri la conduzione di Sanremo 2025. Adesso l’ultima parola spetta ai vertici Rai. Entro il mese di giugno 2024, dovrebbe essere reso pubblico il nome del nuovo presentatore e direttore artistico. Pensandoci bene, l’accoppiata D’Alessio – Vanessa Incontrada sarebbe perfetta.