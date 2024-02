Giancarlo Magalli è tornato a parlare del trattamento ricevuto dalla Rai negli ultimi anni. Dopo il tumore, il conduttore è tornato a Viale Mazzini e si è ritrovato privato dei suoi programmi.

Giancarlo Magalli lancia pesanti accuse alla Rai

Intervistato dal Corriere della Sera, Giancarlo Magalli si è raccontato un po’. Ha ripercorso tutta la sua carriera e non ha potuto fare a meno di lanciare pesanti accuse alla Rai. In 60 anni di militanza, il conduttore non ha mai tradito Viale Mazzini per Mediaset e si aspettava un trattamento diverso. Ha raccontato che dopo il tumore si è visto privato di tutti i suoi programmi.

Lo sfogo di Giancarlo Magalli

Giancarlo ha raccontato:

“Sono stato male e quando sono tornato i miei programmi li avevano dati ad altri. Dopo 60 di militanza mi aspettavo di più. Mica chiedo il sabato sera di Raiuno, bastava una seconda serata. Ri-lavora Renzo, più vecchio di me, torna pure Chiambretti, i giovani virgulti non funzionano, con certi c’è accanimento terapeutico. La parte sana dell’azienda sono quelli che ci lavorano, artisti e tecnici. Le magagne sono a viale Mazzini, con ‘sti pori dirigenti che cambiano di continuo”.

Attualmente, Magalli ha una piccola rubrica all’interno del programma I Fatti Vostri, format che ha condotto per anni e anni. Un declassamento che fa male, e non poco.

Giancarlo Magalli dice no a Sanremo

Giancarlo non chiede un programma di punta, ma vorrebbe poter lavorare come in passato. Non a caso, ha ammesso che rifiuterebbe Sanremo: