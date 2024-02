Giancarlo Magalli è tornato a scagliarsi contro Adriana Volpe. L’ex conduttore de I Fatti Vostri, deluso dal trattamento che ha ricevuto dalla Rai, ne ha una per tutti.

Giancarlo Magalli torna a scagliarsi contro Adriana Volpe

Intervistato dal Corriere della Sera, Giancarlo Magalli è tornato a parlare di Adriana Volpe. Il conduttore, che negli ultimi anni è finito ai margini della televisione di Stato, ha il dente avvelenato. Di certo, non si aspettava un trattamento del genere.

Le parole di Giancarlo Magalli

Pur non facendo il nome di Adriana Volpe, Magalli ha dichiarato:

“Io cattivo? Mai stato in vita mia. Guardì dice che per una battuta venderei mia madre. Però non ho mai litigato con nessuno, a parte l’innominabile“.

Incalzato dal giornalista, Giancarlo ha aggiunto:

“Ci ha campato per un sacco di tempo. Ma l’ho cancellata dalla vita e dalla memoria”.

Giancarlo Magalli deluso dalla Rai

Magalli sostiene che Adriana Volpe abbia giocato molto con la lite tra loro, in modo da ottenere un riscontro in termini di visibilità. In merito al trattamento ricevuto dalla Rai, ha dichiarato: