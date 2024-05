Arriva una bellissima notizia per i fan dei reality show: Carlotta dell'Isola e Nello aspettano un figlio.

Lei ha partecipato sia al Grande Fratello Vip che a Temptation Island, adesso arriva la lieta notizia: aspetta un figlio. Scopriamo tutti i dettagli qui di seguito.

Carlotta dell’Isola è incinta

Carlotta dell’Isola e suo marito Nello Sorrentino, con cui ha partecipato in coppia a Temptation Island, aspettano il loro primo figlio. L’influencer è in dolce attesa e la bellissima coppia ha dato la notizia pubblicamente tramite i social network.

Carlotta e Nello, notizia social

L’annuncio fatto sui social è stato reso pubblico con una bellissima foto di Carlotta e Nello insieme. Marito e moglie hanno così scritto:

Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre.

Maschietto o femminuccia?

Nel post pubblicato con i loro account Instagram, si capisce molto bene che la dell’Isola e Sorrentino hanno già fatto il baby shower quindi hanno scoperto il sesso di loro figlio. Sarà un maschietto o una femminuccia? Carlotta e Nello non lo hanno ancora svelato ai loro fan ma in molti scommettano che possa trattarsi di un maschio in quanto nel reel si vede un dettaglio sulla scritta ‘boy’. Sarà davvero così? Lo scopriremo sicuramente molto presto.