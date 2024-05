Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero tornare insieme per volere di Pier Silvio Berlusconi. Ovviamente, non si tratta di un ritorno sentimentale, ma di un progetto lavorativo.

Belen e De Martino insieme per volere di Berlusconi

Stando a quanto sostiene il settimanale DiPiù Tv, Pier Silvio Berlusconi starebbe facendo di tutto per riunire Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’intenzione dell’Ad Mediaset non è quella di trasformarsi in un ‘aggiusta coppie’, ma di correre ai ripari dopo le ultime mosse di Discovery.

Cosa intende fare Berlusconi con Belen e De Martino?

Dopo che Discovery si è aggiudicato anche Amadeus, Berlusconi teme gli ascolti della prossima stagione televisiva. E’ per questo che “punta a portare in prima serata una coppia clamorosa: Belen e Stefano De Martino“. Riuscirà nel suo intento? Ad essere onesti sembra improbabile, se non impossibile.

Belen e De Martino: Berlusconi chiede aiuto a De Filippi

Nella stagione tv 2023/2024, Belen è stata messa in panchina da Mediaset, ma questo non significa che non possa essere richiamata in squadra. Al contrario, De Martino è uno degli showman di punta della Rai, quindi un suo eventuale passaggio nella big family del Biscione sarebbe da escludere. Di ciò ne è consapevole anche Berlusconi, che avrebbe chiesto aiuto a Maria De Filippi. La Queen riuscirà a compiere il miracolo? Staremo a vedere.