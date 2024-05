Mahmood: il racconto sull’incendio del suo appartamento

Nel corso di una lunga intervista, Mahmood si è raccontato a ruota libera, parlando anche del momento più brutto della sua vita, ossia l’incendio del suo appartamento.

Intervistato da Vanity Fair, Mahmood si è raccontato un po’: dall’infanzia ad oggi, dai momenti belli a quelli bui. Il cantante di Soldi ha svelato che il periodo peggiore della sua vita coincide con l’incendio che ha distrutto il suo appartamento. Una vicenda terribile, che però gli è servita per capire cosa significa davvero ripartire da zero.

Mahmood ha raccontato:

“Il peggiore quando è bruciato il mio appartamento. Ho provato che cosa significa la fine, vedere qualcosa che ti viene portato via. È stato terrificante e insieme illuminante, perché mi ha fatto capire che mi piace fare tabula rasa, ripartire da zero. Ogni volta. Azzerare tutto e ripartire può essere liberatorio”.

E il momento più bello? Ha ammesso:

Oltre all’incendio del suo appartamento, Mahmood ha parlato anche dell’importanza che ha il “clan” nella sua vita. Da chi è composto? Dai suoi amici, che per lui sono una seconda famiglia. L’artista ha dichiarato:

“Siamo un po’ bizzarri, è vero. E sì, questa idea di famiglia, di clan mi piace. Tutto è iniziato quando mi sono trasferito nella mia prima casa, quella che poi purtroppo è bruciata. Per riunirsi, per comunicare, il clan utilizza le chat. Ce n’è una che si chiama Anna Tatangelo: è nata perché spesso quando ci troviamo facciamo karaoke e le canzoni di Anna sono le preferite di molti di noi. Cantiamo, giochiamo a Uno, si cazzeggia, si parla. Come fai a vivere senza amici, senza persone di cui ti puoi fidare? A me piace stare da solo e mi piace anche evadere, viaggiare, conoscere altro. Ma ho bisogno di qualcosa di grande, di vero a cui tornare”.