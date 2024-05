L’artista Mahmood ha sempre tenuto la sua mamma, Anna, al centro della sua vita e della sua carriera.

Mahmood, al suo fianco la mamma ai David di Donatello

Lo dimostra ancora una volta durante la recente cerimonia dei David di Donatella, dove ha presentato il suo brano “Tuta gold” con la sua preziosa compagna seduta al suo fianco. Questo amore speciale per la madre è una costante nella vita di Mahmood, che è cresciuto sotto le amorevoli cure di Anna dopo l’abbandono del padre quando aveva solo cinque anni.

Un tenero momento di affetto tra Mahmood e sua madre è stato catturato in un video commovente condiviso da Screenweek su TikTok. Nel video, li vediamo sul red carpet, con Mahmood che, con gesti affettuosi, sistema i capelli di Anna prima di scambiare un dolce bacio sulla sua guancia.

Mahmood con sua mamma ai David di Donatello

Entrambi splendenti – lui in un elegante abito scuro, lei in un raffinato abito bianco – si concedono ai fotografi per immortalare il momento.

Questa non è la prima volta che Mahmood rende omaggio alla sua mamma, nel 2019, quando ha trionfato a Sanremo con “Soldi”, ha dedicato la sua vittoria proprio a lei, riconoscendo i sacrifici fatti insieme lungo il cammino. Nonostante l’assenza del padre, Mahmood ha trovato un nucleo familiare solido accanto a sua madre, circondato dall’affetto dei parenti stretti. Per lui, Anna non è solo una madre, ma anche un’amica e un punto di riferimento, un esempio di forza e amore incondizionato.