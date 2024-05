La puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi, 23 maggio, ha mostrato la tanto attesa scelta di Daniele Paudice: il tronista si è detto pronto a lasciare il programma di Canale5, condotto da Maria De Filippi, con Gaia Gigli.

La fine del percorso di Daniele Paudice

Daniele Paudice è entrato in studio e in sua compagnia anche la ex tronista, Ida Platano.

Dopo aver annunciato i best moments con Marika Abbonato e Gaia Gigli, in studio Daniele è apparso in lacrime, troppo forti le emozioni vissute. Per gli ultimi momenti insieme, il tronista ha deciso di trascorrere del tempo con entrambe le corteggiatrici in una villa, ritagliando la giornata per organizzare momenti con l’una e con l’altra.

Poi, le due ragazze sono entrate in studio: Marika aveva un abito lungo metallizzato, mentre Gaia ha scelto un vestito rosso fuoco con un ampio spacco.

La non scelta di Daniele Paudice

Una volta visti tutti i contenuti delle esterne, le due ragazze sono state invitate ad uscire dallo studio, per poi rientrare chiamate dal tronista. La prima ad essere chiamata è stata Marika, ovvero, la non scelta. Daniele le ha confessato di aver vissuto momenti belli insieme, ma di non vedere un loro rapporto al di fuori, poiché il suo cuore è proiettato dall’altra parte. Marika era consapevole, fin dall’inizio della puntata, che questo sarebbe stato l’epilogo quindi, ringrazia il tronista e saluta tutti.

La ragazza ha detto di essere contenta che Daniele abbia scelto con il cuore e dietro le quinte ha, poi, aggiunto che se fosse stata la scelta avrebbe detto di no, perché una scelta di comodo e non d’amore.

La scelta di Daniele è Gaia Gigli

Il tronista ha iniziato il discorso elencato i pregi della corteggiatrice, poi è passata ai difetti, ma ha ribadito «sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa», per poi concludere così:

«Da qui non uscirò con la donna della mia vita perché non conosco ancora la persona che sceglierò, ma uscirò con una persona che vorrei conoscere, quindi mi dispiace sei tu la mia scelta».

Lacrime di gioia per Gaia, poi i due si sono baciati e abbracciati sotto una pioggia di petali rossi.