Ambra Angiolini vittima di body shaming: gli articoli sul suo peso quando aveva 17 anni

Ambra Angiolini ha condiviso su Instagram alcuni articoli di quando aveva solo 17 anni, in cui si parlava del suo peso. L’attrice ha vinto la sua battaglia contro il body shaming.

Ambra Angiolini non ha mai dimenticato il periodo in cui era vittima di body shaming, negli anni ’90, quando in Italia sembrava essere lecito criticare il peso di una persona pubblicamente. L’attrice, in un post su Instagram, ha ricordato gli articoli e i servizi televisivi che parlavano del suo peso, ripercorrendo, come lei stessa ha voluto sottolineare, “l’ipocrisia della tv e di certa carta stampata: probabilmente non si può più dire niente solo perché avevano già detto tanto…troppo“.

“Kg di troppo e volto paffuto” si legge su un giornale. “L’extralarge non si addice ad Ambra” si legge su un altro quotidiano. “Povera Ambra extra-large“è un altro titolo. “Pallone sgonfiato“, “Ambra perde la linea“, “nemmeno l’abito nero e la gonna lunga alla caviglia riescono a dissimulare i suoi chili di troppo“, sono altri commenti. “Ha un anno di più e qualche chilo di meno, liberata dal fastidioso fardello di ciccia che aveva fatto impensierire tutti i suoi ammiratori” sono le parole di una giornalista, in un filmato condiviso dall’attrice.

Ambra Angiolini vittima di body shaming a 17 anni: “Ho vinto una guerra che non doveva essere combattuta”

“Se in quel periodo, avevo solo 17 anni, qualcuno mi avesse fatto notare che non ero più “spensierata” invece di sottolineare ovunque quanto io fossi diventata grassa, avrei cercato di tornare ad essere più ‘mia’ che di tutti” ha precisato Ambra Angiolini, sottolineando che il problema di oggi sono gli haters, ma tempo fa qualcuno faceva la stessa cosa. “Io alla fine ho vinto una guerra che non doveva nemmeno essere combattuta” ha aggiunto l’attrice. Il post ha ottenuto tantissimi commenti, tra cui quello di Tiziano Ferro. “Eh, lasciamo perdere” ha scritto il cantante.