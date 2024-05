Nelle ultime ore Ambra Angiolini si è trovata al centro di una bufera sui social: dopo il racconto sull’amore provato dopo la separazione per l’ex compagno, il cantante Francesco Renga: in sua difesa è intervenuta la figlia, Jolanda Renga.

Jolanda ha rilasciato un messaggio di sostegno che ha fatto riflettere sottolineando come i commenti negativi evidenzino un bisogno urgente di discorsi che affrontino le complessità presenti nelle relazioni umane:

«Non c’entrano sempre i soldi e la fama: spero che sia la superficialità a parlare quando leggo che rendono tutto facile, perché non è così, soprattutto quando si toccano questioni delicate come una separazione, dove ci sono di mezzo i sentimenti di persone che non sono solo “personaggi pubblici“».