Ambra Angiolini: la rivelazione su Francesco Renga

Ambra Angiolini ha riservato parole bellissime al padre dei suoi figli, Francesco Renga. L’attrice ha ammesso che, anche se non sono più una coppia da tanti anni, possono ancora dirsi “ti amo”.

Anche se non sono una coppia dal 2015, Ambra Angiolini e Francesco Renga continuano ad amarsi. In modo diverso, ma sempre di amore si tratta. Hanno vissuto una bellissima storia d’amore, che li ha portati a mettere al mondo due figli, Jolanda e Leonardo. L’attrice, ospite di un evento a Milano, ha risposto in modo particolare alla domanda di uno dei presenti, che le ha chiesto come faccia a mantenere un rapporto così equilibrato e felice con l’ex marito.

Ambra Angiolini ha dichiarato:

“La domanda è più oscura della risposta che avrete. La cosa principale è che non lo abbiamo fatto solo per i figli, perché sarebbe la solita cosa, ‘non mi separo perché ho i figli’, oppure ‘mi separo per i figli’. Questi poveri figli hanno uno zaino di pietre da 70 chili sulle spalle che non bisogna mettergli, ve lo dico secondo quella che è la mia esperienza, poi non voglio insegnare niente a nessuno. Lo dobbiamo fare per noi stessi, per diventare persone migliori. Se non ci sono stati precedenti di violenza, psicologica o fisica, quello è un altro discorso ma non riguardava me, se non c’è un motivo reale per arrivare a non doversi più frequentare perché è sano così, io superata la delusione e la rabbia, lui uguale, ci siamo ritrovati per lo stesso motivo per cui ci eravamo scelti, cioè un amore folle“.