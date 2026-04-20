Sul ring digitale di Fedez e Mr Marra va in scena uno scontro politico senza filtri: l'ex premier e l'eurodeputato si sfidano su immigrazione, energia e futuro della destra italiana. Con qualche sorpresa.

C’è un posto in Italia dove la politica smette di parlare in comunicati stampa e torna a essere teatro. Si chiama Pulp Podcast, il format YouTube condotto da Fedez e Mr Marra, e domenica 20 aprile ha ospitato uno degli scontri più attesi degli ultimi mesi: Matteo Renzi contro Roberto Vannacci.

Da una parte il leader di Italia Viva, ex presidente del Consiglio, campione dell’ironia graffiante.

Dall’altra il generale in pensione, oggi eurodeputato e fondatore di Futuro Nazionale, volto della destra identitaria italiana. Il risultato? Un duello che non risparmia nulla: provocazioni, battute al vetriolo, stoccate politiche — e un inaspettato punto d’incontro.

«Sei un paraculo, Generale»: l’esordio da ring

L’atmosfera si scalda fin dai primi minuti.

Vannacci apre con un avvertimento diretto al governo Meloni: «Ho tracciato delle linee rosse, da destra pura». Renzi coglie al volo l’assist e passa immediatamente all’offensiva. «Generale, sei un doroteo. Anzi, un paraculo. Se vai da solo, la destra perde», attacca l’ex premier senza mezzi termini. La risposta di Vannacci — «Vedi? Hai capito» — disarma per la sua franchezza.

Ma Renzi non molla: «Sembro scemo, ma non sono mica come tutti quelli che frequenti te!». Lo studio esplode in risate.

L’ultimatum a Giorgia Meloni: «Barra dritta o vado da solo»

Dietro le battute, però, si gioca una partita politica tutt’altro che leggera. Vannacci lancia un aut-aut inequivocabile alla presidente del Consiglio, accusando il governo di non aver mantenuto le promesse sulla gestione dei flussi migratori. «Voglio far vincere la destra, ma bisogna riportare la barra dritta — scandisce l’eurodeputato —. O Meloni è d’accordo con me, o me ne vado da solo». Renzi traduce il dilemma in un vicolo cieco: «O Vannacci molla la destra e la destra perde le elezioni. O Vannacci sta con la destra e Vannacci perde la faccia». Due frasi, una trappola perfetta.

L’unico punto d’accordo: il nucleare

Nel botta e risposta su immigrazione, politica estera e sovranismo, Renzi e Vannacci sembrano agli antipodi — e lo sono. Eppure, in questo confronto emerge un momento quasi surreale: entrambi si dichiarano favorevoli al cento per cento all’energia nucleare. L’indipendenza energetica dell’Italia, per una volta, unisce il «diavolo e l’acqua santa». Un segnale che, al di là delle divisioni, qualche convergenza trasversale esiste — anche nei posti più improbabili.

Pulp Podcast, il nuovo spazio della politica italiana

L’episodio conferma una tendenza ormai consolidata: i podcast digitali stanno diventando il terreno più autentico del confronto politico. Dopo Giorgia Meloni, ora Renzi e Vannacci. Pulp non è un talk show televisivo con tempi blindati e domande teleguidate — è un format che costringe i politici a esporsi, a rispondere, a essere sé stessi. E a volte, a sorprenderci.