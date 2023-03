Ambra Angiolini, la confessione: "Sono rimasta senza lavoro per anni"

Ambra Angiolini ha svelato alcuni retroscena su come la sua vita sia cambiata dopo il successo ottenuto a Non è la Rai.

Ambra Angiolini: il successo in tv e la carriera

Ambra Angiolini non ha fatto segreto di aver compreso ben presto che, dopo il successo ottenuto a Non è la Rai, avrebbe dovuto rimboccarsi le maniche. L’attrice ha confessato che per anni avrebbe cercato di trovare un “vero lavoro” che le consentisse di provvedere a sé stessa e diventare famosa al massimo per qualche merito che non è fosse legato al lavoro svolto a Non è la Rai.

“Ho iniziato senza capirci niente. Volevo ballare: i miei lavoravano tanto, la danza era un modo per non stare in strada. Quando il successo è esploso mi tormentava il fatto di essere famosa senza sapere perché. Non ero la più brava, né la più bella: non mi sentivo speciale. Desideravo un mestiere, qualcosa che avesse a che fare con una scelta mia. Sembravo incaz*ata con tutti, ma lo ero con me stessa. Quando la televisione mi ha voltato le spalle invece che disperarmi mi sono detta: ‘Ora posso cercarmi un lavoro’”, ha dichiarato l’ex compagna di Francesco Renga che, da alcune settimane, è uscita allo scoperto con il collega attore Andrea Bosca.

“Sono rimasta senza lavoro per anni ma non ho mai perso il bisogno di darmi da fare. Anche se ciò che mi aveva resa famosa all’inizio poi si era spento. Ho una famiglia solida alle spalle, che è rimasta sempre lì, col suo lavoro, l’azienda alimentare di papà. Le persone che si fanno il cu*o mi affascinano. Essere famosi non è un mestiere, dev’essere il risultato del lavoro che fai”, ha ammesso Ambra Angiolini.