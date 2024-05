Nuovo amore per Michelle Hunziker, sarebbe "uno dell'alta moda"

La bellissima Michelle Hunziker sembra aver trovato di nuovo la felicità, con la segnalazione di un nuovo fidanzato che desterebbe stupore.

Dopo la rottura con l’ex marito Tomaso Trussardi e la fine della relazione con l’osteopata Alessandro Carollo, la conduttrice televisiva sembra aver voltato pagina definitivamente.

Il suo cuore batterebbe ora per un uomo importante, famoso in un determinato settore, che l’avrebbe conquistata. Le prime informazioni sulla presunta nuova coppia sono trapelate grazie a una segnalazione giunta a Deianira Marzano, come riportano molti giornali online, influencer ed esperta di gossip e televisione.

Una follower avrebbe rivelato in privato che Hunziker avrebbe iniziato una love story segreta da oltre un mese, al di fuori di Milano.

Il messaggio riportava: “La Hunziker è da un mese che si frequenta con uno dell’alta moda. Ovviamente di nascosto fuori Milano, da oltre un mese”. Deianira Marzano ha commentato la notizia dicendo: “Pare che la Hunziker abbia un nuovo amore!”. Tuttavia, il nome dell’uomo resta ancora un mistero, dando il via a una vera e propria caccia all’identità del presunto fidanzato.

Michelle Hunziker, madre di tre figlie, ha recentemente abbracciato anche il ruolo di nonna, con Aurora che ha dato alla luce il figlio Cesare nel marzo del 2023. Resta da vedere come evolverà questa nuova storia d’amore nella vita della celebre conduttrice.