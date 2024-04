Michelle Hunziker è stata premiata in Svizzera, la sua terra natale: un riconoscimento che per lei ha un significato ancor più speciale.

«Ho sempre ritenuto che il mestiere dell’entertainer fosse per me una grande responsabilità. La mia missione è sempre stata portare un po’ di leggerezza e gioia nelle case per tutti coloro che dopo una lunga e faticosa giornata avessero voglia di rilassarsi davanti alla tv e farsi due risate senza impegno. Spesso le persone pensano che io sia esente da dolore e tristezza perché sorrido sempre, ma la verità è che non sarà mai nella mia natura portare i miei pesi al mio pubblico… Quelli li gestisco nel privato come deve essere. Essere premiata dal mio paese d’origine per una carriera all’estero all’insegna della gioia, mi riempie di gratitudine».