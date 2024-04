Gabriele Parpiglia ha smascherato Michelle Hunziker, descrivendola come una persona estremamente “maleducata“. Stando a quanto riferito dal giornalista, lontana dalla tv la conduttrice svizzera non brilla per educazione e gentilezza.

Parpiglia smaschera Michelle Hunziker: è maleducata

Ospite di Casa Sdl, Gabriele Parpiglia si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi di Michelle Hunziker. A detta del giornalista, la conduttrice svizzera ha una specie di doppia personalità: davanti alle telecamere è in un modo, mentre a riflettori spenti è tutt’altro.

Le parole di Gabriele Parpiglia su Michelle Hunziker

Parpiglia ha dichiarato:

“Fra me e Michelle Hunziker astio? Non c’è astio, c’è odio, che è diverso. Ma non da parte mia. Ma per il semplice motivo che ci sono delle cose che non si possono superare. Lei è una persona maleducata, non è quello che si vede in video, appare con tanti sorrisi ma dietro c’è una forte mancanza di rispetto nei confronti di quelli che sono anche i semplici rapporti. In più vi dico che la vicenda di Doppia Difesa ancora non ha ricevuto risposte. Quindi è una persona che nasconde qualcosa di serio verso un argomento ancora più serio”.

L’aneddoto di Gabriele Parpiglia

Per avvalorare il suo pensiero, Parpiglia ha raccontato un aneddoto andato in scena durante la festa di compleanno del regista Roberto Cenci. Gabriele ha dichiarato: