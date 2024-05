Giorgia Soleri in topless a Ibiza: fan in delirio

Giorgia Soleri si sta godendo una vacanza a Ibiza, in Spagna, in compagnia della migliore amiche Federica Fabrizio. Ovviamente, il soggiorno è anche l’occasione per scattarsi qualche selfie perfetto per i social, topless compreso.

Giorgia Soleri in topless a Ibiza

Vacanza a Ibiza per Giorgia Soleri e la migliore amiche Federica Fabrizio. Le due si stanno godendo giorni all’insegna del relax, ma anche di sano divertimento. Ovviamente, il soggiorno in Spagna è anche l’occasione per postare foto acchiappa like. Quale scatto migliore di un topless vista mare?

Giorgia Soleri in topless manda in delirio i fan

Giorgia Soleri è in topless, di spalle alla camera, ed è immortalata mentre guarda il mare. Uno scatto sexy, che sfrutta il classico effetto vedo/non vedo. Le sue forme si intravedono, compresa la silhouette del seno. A spiccare sono soprattutto i tanti tatuaggi che l’influencer ha sparsi sul corpo.

La foto in topless ha dato il via ad una serie di commenti da parte dei fan. Ovviamente, tutti apprezzano la condivisione di Giorgia Soleri. Tra i tanti commenti si legge: “Vorrei che fossi la mia fidanzata“, oppure “La donna più bella del mondo” o ancora “Stai benone Giorgia!“.