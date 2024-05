Angelina Mango inizia il tour estivo in Croazia: il tanga in vista fa impazzi...

Angelina Mango è partita con il suo tour estivo. La cantante di La noia, reduce dalla vittoria a Sanremo e dal settimo posto all’Eurovision, ha dato il via alla stagione dei concerti nella città di Umag, in Croazia. E il suo look verde fluo ha fatto impazzire i fan.

Il look con tanga a vista

Fin da Sanremo Angelina Mango è seguita dallo stylist Nick Cerioni. La cantante però ha ormai chiuso nell’armadio gli abiti etnici sfoggiati all’Ariston per indossare trasparenze e colori accesi più adatti all’estate.

Il vestito sfoggiato a Umag, nella prima data del tour, appartiene alla collezione primavera/estate 2024. Di color verde lime è realizzato in tulle drappeggiato, composto da un bustier crop con spalline sottili e gonna a tubo fasciante con sopra un tanga in vista.

Al vestito Angelina ha abbinato collanine colorate e delle zeppe. Mentre i capelli sono sciolti e ondulati.

Il tour estivo

Nei prossimi mesi Angelina Mango girerà tutta l’Europa con le sue canzoni. Dall’Inghilterra alla Spagna fino ad arrivare, ovviamente in Italia. Nel frattempo, venerdì uscirà il suo ultimo album: Poké Melodrama.