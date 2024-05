Diletta Leotta si sta godendo una vacanza con la figlia Aria e il futuro marito Loris Karius. Non solo relax e svago, ma anche un piccolo allenamento con la pargola: ovviamente, tutto finisce sui social e i fan esplodono.

Diletta Leotta fa impazzire i fan: l’allenamento in bikini la figlia

In vacanza tra Monaco e Saint Tropez prima di diventare marito e moglie, Diletta Leotta e Loris Karius si stanno godendo ogni attimo della loro piccola Aria. Tra un bagno in piscina e qualche gioco sull’erba, non manca neanche un allenamento. Ovviamente, protagoniste indiscusse del momento sono la conduttrice sportiva e la figlia.

Diletta Leotta: Aria è la sua fotocopia

Il video condiviso su Instagram immortala Diletta Leotta in bikini mentre, a bordo piscina, prova a far eseguire alla figlia una specie di allenamento. Più che una sessione sportiva, è un piccolo balletto divertente, ma è comunque bastato per fare impazzire i fan.

La reazione dei fan all’allenamento di Diletta Leotta

Ovviamente, l’allenamento in bikini di Diletta Leotta e della figlia ha dato il via ad una serie di commenti. Alcuni, ad essere onesti, sono del tutto fuori luogo, specialmente per la presenza della bambina. Tra quelli che possono essere trascritti senza sfociare in inutili volgarità, si legge: “Aria sei stupenda, bellissima principessa dolcissima“, oppure “Siete davvero stupendi…“, o ancora “Che belle“.