Nelle ultime ore c’è grande preoccupazione per le condizioni di salute di Pippo Baudo, dopo che si è diffusa la notizia su un suo ricovero urgente presso una clinica romana. L’entourage del conduttore ha rotto il silenzio.

Pippo Baudo: le ultime notizie sulla sua salute

“Pippo Baudo in gravissime condizioni di salute“, ha annunciato Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, nella serata del 28 maggio. I fan del conduttore, neanche a dirlo, si sono subito preoccupati per lui. Nell’articolo si legge che l’ex marito di Katia Ricciarelli è ricoverato in una clinica privata di Roma per problemi al cuore.

L’indiscrezione lanciata da Fabrizio Corona

Dillinger News ha condiviso un messaggio che sarebbe arrivato a Fabrizio Corona. Si legge:

“Fabri ciao sono di Roma e vedi che Pippo Baudo sta poco bene in una clinica privata a Roma ha problemi di cuore non lo dice nessuno perché c’è una certa riservatezza sulla cosa! lo ho una ragazza che lavora lì e me l’ha detto”.

Come sta davvero Pippo Baudo?

A smentire l’indiscrezione lanciata dal sito di Corona è stato il giornalista Massimo Galanto. Ha dichiarato:

“Per la cronaca, persone vicine a Pippo Baudo precisano che questa notizia non è vera, per fortuna. È tutto ok”.

Lo staff di Baudo, quindi, ha bollato come fake la news lanciata da Dillinger.