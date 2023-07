Katia Ricciarelli è la protagonista di uno spot per dimagrire. Il video della campagna promozionale è diventato virale sui social e in molti si sono lasciati andare a commenti al vetriolo.

Katia Ricciarelli protagonista di uno spot per dimagrire

“Sono contenta di aver perso 7 chili“, così esordisce Katia Ricciarelli nello spot di un prodotto per dimagrire. La cantante lirica, non si capisce bene per quale motivo, ha accettato di essere la protagonista di una campagna promozionale che promette di perdere peso facilmente.

Perdere peso come Katia Ricciarelli è semplice

“Prova una settimana gratis e anche tu potrai perdere peso come Katia Ricciarelli“, recita lo spot per dimagrire. In sostanza, la campagna promette di far scendere l’ago della bilancia grazie ad una serie di piatti già pronti (colazione, pranzo e cena) che arrivano direttamente a casa.

Katia Ricciarelli e lo spot per dimagrire: l’ironia del web

Il video dello spot per dimagrire con protagonista Katia Ricciarelli è diventato virale in un lampo. L’ironia del web, neanche a dirlo, ha avuto la meglio. Su Twitter si legge: “Che tristezza questa donna. Sempre più in basso. Dopo le isole, le fattorie, i grande fratello, pure la pubblicità. Immaginate la Callas o la Tebaldi a fare certe cose?“, oppure “Una carriera finita così, quando l’ho visto non ci credevo. È vero pure che col tempo i soldi finiscono“, o ancora “Sette chili in due mesi? Btch, col digiuno potrei perdere sette chili in due settimane“.