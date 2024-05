Qualche mese fa, Sonia Bruganelli si è sottoposta ad un intervento estetico per rimuovere un neo che aveva vicino alla bocca. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha ammesso che non ha attraversato “fasi destabilizzanti” prima di abituarsi.

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Sonia Bruganelli ha parlato dell’intervento estetico a cui si è sottoposta qualche mese fa. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha deciso di operarsi per rimuovere un fibroma pendulo che aveva vicino alla bocca. Il neo ha sempre contraddistinto la sua immagine e i fan fanno ancora fatica ad abituarsi al suo nuovo viso.

Sonia Bruganelli ha dichiarato:

L’ex moglie di Paolo Bonolis non ha notato alcuna differenza con la sua immagine prima e dopo l’intervento estetico.

Oltre ad aver parlato dell’intervento estetico, Sonia Bruganelli ha ammesso che non farebbe mai la concorrente dell’Isola dei Famosi. Ha dichiarato:

“No, non ci riuscirei e non potrei mai fare la vita dei naufraghi. Non solo per la fame ma non avrei proprio la testa. Non sono una persona da vacanze avventurose ma da relax e comodità. Se posso evitare i sacrifici li evito. Gli unici sacrifici che ho fatto nella mia vita sono stati per i miei figli: non dormire, mangiare e lavarsi a orari strani quando erano piccoli”.