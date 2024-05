Dopo poche settimane dalla tragedia di Eboli, una storia molto simile arriva questa volta da Palazzolo Vercellese. Un bimbo di appena cinque mesi, infatti, è stato aggredito mentre si trovava in braccio alla nonna dal pitbull di proprietà dei suoi genitori. Gravissime le ferite riportate sul corpo del neonato: nonostante la corso in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare.

Bimbo ucciso da un pitbull: l’attacco

Secondo una prima ricostruzione che è stata fatta del tragico evento, sembra che l’attacco si sia verificato nel pomeriggio di ieri, nella casa della famiglia del bambino. I genitori del piccolo si erano appena trasferiti a Palazzolo Vercellese e, dopo il pranzo di ieri, si erano recati al supermercato per fare la spesa, lasciando il loro piccolo di 5 mesi in compagnia della nonna. Ad un tratto, il pitbull, si è innervosito e ha puntato contro il bambino, subito preso in braccio dalla nonna. La furia dell’animale, però, è stato inarrestabile e l’impeto del cane ha fatto cadere a terra la donna, che a quel punto nulla ha potuto fare per difendere il bimbo.

Bimbo ucciso da un pitbull: il decesso

Il bambino ha subito delle gravissime ferite. I genitori, tornati a casa in fretta e furia, hanno accompagnato il neonato al campo sportivo del paese, dove era atterrato l’elisoccorso. Da lì, la corsa contro il tempo verso l’ospedale. Troppo gravi, però, le ferite riportate dal bambino: il neonato è morto poco dopo. Contestualmente, il pitbull è stato sequestrato dai militari dell’Arma forestale, in attesa degli accertamenti sul caso.