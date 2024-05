Paura a Serracapriola, in provincia di Foggia, dove una bambina di 7 anni è stata aggredita da un pitbull. La madre ha visto la scena e si è gettata dal balcone per salvarla.

A Serracapriola, in provincia di Foggia, una bambina di 7 anni è stata aggredita da un pitbull. Stava giocando davanti la sua abitazione e nel frattempo una 15enne passava con il suo cane al guinzaglio.

Per motivi ancora non chiari, quest’ultimo ha attaccato la minorenne e la scena è stata vista dalla madre, che per intervenire il più tempestivamente possibile, si è gettata dal balcone al primo piano andando a soccorrere la figlia.

Ha fatto appena in tempo, infatti al suo arrivo il cane era sopra la bambina e aveva quasi raggiunto la gola.

L’episodio è avvenuto sabato 11 maggio ma è stato reso pubblico solo recentemente dal sindaco, che ha ricevuto la famiglia della piccola.

Aggressione a Foggia, bambina salva grazie alla madre

Sono stati dei momenti terribili e la bambina è viva solo per l’intervento provvidenziale della madre.

Quest’ultima ha rimediato una frattura a un piede a causa del volo dal balcone. La 15enne che teneva il cane è rimasta lievemente ferita, infine la bambina ha riportato delle abrasioni su gambe e braccia ma i medici hanno dato una prognosi di 20 giorni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per raccogliere la denuncia della famiglia della minore e avviare tutti gli accertamenti del caso, che somiglia a tanti fatti di cronaca analoghi che purtroppo leggiamo ogni giorno e spesso con epiloghi tragici.

Il cane è stato affidato all’Asl veterinaria per un periodo di osservazione.