Tragedia a Lecce: bambina di 5 anni assalita dal cane di famiglia mentre dorme

Una bambina di 5 anni a Lecce è stata azzannata in testa dal cane di famiglia, una scena che si è consumata davanti agli occhi dei genitori.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, 25 marzo, in un’abitazione di Cutrofiano, in provincia di Lecce. Una bambina di soli cinque anni che, a quanto riportato, stava dormendo nel suo letto, è stata azzannata alla testa dal cane di famiglia. I genitori, presenti durante l’evento, hanno chiamato i soccorsi che sono subito intervenuti, trasportando la piccola in ospedale dove si trova ancora adesso.

Un assalto da spiegare

Stando alle informazioni disponibili in merito, il tutto sarebbe avvenuto lunedì pomeriggio, mentre la bambina di cinque anni stava dormendo nella sua camera. Un parente presente in casa avrebbe aperto accidentalmente la porta della stanza, permettendo così al cane, un Pitbull, di entrare ed avvicinarsi alla bimba.

Ed è a questo punto, per motivi ancora non chiari, che il cane ha azzannato alla testa e al polpaccio la piccola che stava riposando. I parenti sono subito entrati in azione fermando l’animale e chiamando i soccorsi che hanno trasportato la bambina all’ospedale Panico di Tricase dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

La situazione attuale

L’intervento ha stabilizzato il quadro clinico della bambina di cinque anni che è adesso intubata e che probabilmente verrà trasferita nei prossimi giorni nell’ospedale del capoluogo, essendo più attrezzato.

Ora sulla questione stanno indagando le forze dell’ordine che sono state allertate dall’ospedale. A quanto pare i Carabinieri ed i veterinari dell’Asl avrebbero già svolto le prime verifiche nella casa dove è avvenuto il fatto e anche sul cane, raccogliendo poi le testimonianze dei familiari e delle persone presenti.