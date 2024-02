È ricoverata e sotto pesanti sedativi la bambina di due anni aggredita dai cani dei nonni ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Le condizioni non sono buone.

È in prognosi riservata e sotto pesanti sedativi la bambina aggredita dai cani dei nonni a Roma, nella frazione di Anguillara Sabazia, vicino a Bracciano.

Come lei anche la nonna è stata morsa dai due animali ma le condizioni non sono gravi come quelle della piccola, ricoverata inizialmente al San Camillo (dove è arrivata in eliambulanza) e poi trasferita al Policlinico Gemelli.

Stando ai fatti, la donna la teneva in braccio quando è avvenuta l’aggressione. Ora bisognerà capire cosa è accaduto, per ricostruire con esattezza quei momenti.

Bimba aggredita dai cani a Roma: altri fatti analoghi

Purtroppo stiamo notando nella cronaca degli ultimi giorni, un insieme di fatti analoghi in cui i cani non sono più amici dell’uomo ma diventano brutali aggressori e alle volte anche assassini.

È il caso ad esempio di Paolo Pasqualini, ucciso a Manziana mentre stava facendo jogging fra i boschi. Tre cani lo hanno aggredito lasciandolo senza vita.

Per la morte sono indagati i proprietari ma in questo caso non sappiamo se la bambina sia in pericolo di vita perché c’è il massimo riserbo sulle condizioni di salute.

Sappiamo solo che ha profonde lesioni alla testa al viso e agli arti, per questo si trova nella terapia intensiva.

E mentre l’Oipa chiede di evitare psicosi e abbandoni, piuttosto di migliorare la gestione di questi animali, chiarendo che quando attaccano c’è sempre un motivo.