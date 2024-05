Roma, incendio in via Nazionale: è giallo

Roma, incendio in via Nazionale: è giallo

Un video mostra una colonna di fumo levarsi da via Nazionale a Roma, ancora incerte le cause dell'incendio

Una nuvola di fumo si è levata dal centro della Capitale, generando il panico tra i passanti.

Incendio in via Nazionale a Roma

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che le fiamme si siano generate da uno scooter, parcheggiato in una via laterale, come riferito dall’Adnkronos. Un’alta coltre di fumo nero ha raggiunto il cielo da via Nazionale, nel centro città. Secondo le testimonianze la nube era visibile anche a diversi metri di distanza.

Le cause del rogo

Le circostanze che hanno provocato l’incendio sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non si segnalano feriti. Le autorità stanno indagando sulle esatte dinamiche dell’incidente.

Bruciati tre motorini a Roma

Nell’ultima settimana a Roma si sono susseguiti diversi episodi in cui sono stati bruciati dei motorini. Come riportato da RomaToday, nella notte tra il 13 e il 14 maggio uno scooter, appoggiato ad un cassonetto in via Silvio Sbricoli, è stato dato alle fiamme. All’alba di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere altri due ciclomotori che andavano a fuoco, questa volta all’altezza di via Mazzacurati. Hanno raggiunto il luogo dell’incidente i carabinieri della stazione di Bravetta, che dovranno fare luce sull’accaduto.