L’incendio, partito da un canneto e sospinto dal vento di maestrale, ha colpito alcune zone residenziali a Elmas: l’asilo in via Temo è stato evacuato.

Si riaccende l’incendio tra Elmas e Cagliari: ultimi aggiornamenti

Ripartito il rogo che ieri ha interessato la zona di Giliacquas, ma il Comune ha rassicurato tutti i cittadini:

«Situazione sotto controllo», ma si sottolinea la necessità di non avvicinarsi al luogo colpito dall’incendio per evitare di intralciare le operazioni di spegnimento.

La conseguenza delle fiamme è stato tanto fumo nella zona della laguna. A tal proposito verso le 13, è stata chiuso un asilo in via Temo. La struttura non è minacciata dalle fiamme, ma l’aria resa irrespirabile dal fumo ha costretto il personale dell’istituto a contattare le famiglie affinché si presentassero per recuperare i figli presenti nell’edificio.

L’arrivo dei soccorsi per spegnere l’incendio a Elmas

I Vigili del fuoco e le squadre della Protezione Civile locale sono intervenute tempestivamente garantendo, con un lavoro collettivo, una veloce risoluzione del problema e scongiurando danni irreparabile all’ambiente, alle case e a persone.

In merito ai danni il Comune ha avvertito che al momento, quelli più gravi, sono stati registrati «nella passeggiata in legno». I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro e dovranno anche accertare le cause del secondo incendio in nemmeno 24 ore di distanza dal primo.