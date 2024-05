Una donna di 73 anni di nome Floriana Bastianelli, è morta all’interno della sua abitazione a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dopo che la stessa è stata coinvolta da un incendio che in pochi minuti si è espanso avvolgendola. I vigili del fuoco sono a lavoro sul posto, si indaga per accertare le cause.

Incendio a San Benedetto del Tronto

I fatti di cui parliamo oggi arrivano da via della Pace, a San Benedetto del Tronto. Qui, un appartamento ha preso fuoco e le fiamme hanno avvolto in pochi minuti l’intera abitazione di Floriana Bastianelli.

La 73enne era in casa con il suo cagnolino ed entrambi sono stati trovati morti. Tutti conoscevano la vittima in zona. I soccorsi sono stati lanciati dal figlio del fioraio di zona, che lavora nel camposanto adiacente l’abitazione della donna, così sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco.

Incendio a San Benedetto del Tronto: la causa potrebbe essere un mozzicone di sigaretta

Quello che fa più rabbia in tutta questa storia, è che probabilmente le cause dell’incendio sono futili. Infatti, sembra che sia partito da un mozzicone di sigaretta non spento correttamente e abbandonato in maniera scorretta.

L’incendio è stato scoperto intorno a mezzogiorno di martedì 14 maggio ma probabilmente era iniziato già da un po’ di tempo e ha coinvolto solo l’alloggio popolare dove viveva Floriana, senza arrivare alle strutture vicine.

Sul posto sono ancora attivi i pompieri, che stanno scongiurando il rischio di focolai che possano riprendere ad ardere. I vicini di casa della donna sono scioccati per quanto accaduto. La salma è stata trasportata in obitorio.