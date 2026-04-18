Un femminicidio, un omicidio ed un suicidio. É drammatico quanto accaduto nelle scorse ore a Cossombrato, comune dell’Astigiano, sconvolto da un duplice

delitto compiuto da un uomo che poco dopo si è tolto la vita gettandosi dalla torre del castello. L’assassino, ex marito di una delle due vittime, avrebbe anche lasciato un biglietto con un messaggio rivolto proprio alla donna.

Uccide l’ex moglie ed il nuovo fidanzato a colpi di roncola: poi si suicida

Si è avventato contro l’ex moglie colpendola ripetutamente con una roncola, per poi fare lo stesso con il nuovo compagno della donna, uccidendo entrambi.

Successivamente l’uomo, un 59enne noto in paese come Arturo, giardiniere di professione, si è suicidato lanciandosi nel vuoto dalla torre del castello.

Lasciando però un biglietto che le forze dell’ordine stanno analizzando per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti e sulle ragioni del terribile gesto.

Come riportato da Leggo Astrit Koni, questo il nome dell’uomo, si sarebbe rivolto all’ex moglie nel biglietto scrivendo: “Mi hai rovinato la vita in questi 15

anni, ma adesso è finita”.

Le vittime sono la 55enne Drita Mecollari ed il 57enne Bardhok Gega. Gli accertamenti medico legali condotti sui corpi hanno consentito di ricondurre alle ferite presenti sui corpi l’impiego di un’arma da taglio. Le indagini hanno anche permesso di accertare che le vittime erano legate sentimentalmente. Inoltre le tre persone erano tutte di origini albanesi e risiedevano in Italia da vent’anni. Resta da chiarire nel dettaglio il movente: le ipotesi sembrano correlare il tutto alla gelosia dell’uomo che, stando a quanto emerso, aveva le chiavi per accedere alla torre del castello, il luogo scelto per togliersi la vita gettandosi nel vuoto.