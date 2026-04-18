Un tentativo azzardato di raggiungere la stanza di alcuni amici arrampicandosi all’esterno di un hotel si è trasformato in un grave incidente al Passo del Tonale, dove un 18enne è precipitato dal quarto piano durante una gita scolastica.

Paura durante la gita: 18enne precipita dal quarto piano

Come riportato da Repubblica, l’episodio si è verificato nella tarda serata di venerdì 17 aprile, intorno alle 22, al Passo del Tonale, località turistica della Val Camonica (provincia di Brescia), dove un gruppo di studenti era in gita scolastica.

Un ragazzo belga di 18 anni, ospite della struttura alberghiera, avrebbe cercato di raggiungere la stanza di alcuni amici passando dall’esterno dell’edificio. Per farlo si sarebbe arrampicato lungo la facciata, utilizzando elementi come le grondaie. Durante lo spostamento avrebbe però perso l’appiglio, precipitando dal quarto piano.

Secondo la fonte, il giovane potrebbe aver assunto alcolici prima dell’accaduto, fattore che potrebbe aver contribuito alla perdita di equilibrio.

La caduta non è stata completamente diretta al suolo: l’impatto sarebbe stato in parte attutito da una tettoia con pannelli solari situata al primo piano della struttura.

Paura durante la gita, 18enne precipita dal quarto piano: soccorsi in codice rosso

Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati dal personale dell’albergo e dai presenti. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato rapidamente il giovane agli Spedali Civili di Brescia. Stando alle indiscrezioni di Repubblica, il 18enne ha riportato diverse fratture e traumi dovuti alla caduta, ma i sanitari avrebbero escluso il pericolo di vita. Attualmente è ricoverato e sotto osservazione, mentre proseguono gli accertamenti per monitorarne l’evoluzione clinica e chiarire con precisione le circostanze dell’accaduto.